A primeira página do DN desta sexta-feira

Segurança Social. Sistema que garante ajuda aos mais pobres já tem as contas no vermelho. É esta a manchete do DN desta sexta-feira.

Governo subestimou despesa suportada pelo Orçamento do Estado para com os mais carenciados, revela o Conselho das Finanças Públicas, que aponta também menor receita fiscal de jogo como razão para o primeiro défice em seis anos no Sistema de Proteção Social de Cidadania. Resultado negativo é o dobro do que se antecipava.

Na foto, a entrevista DN-TSF a Francisco Louçã: "Eleições agora, por causa de um Galamba, parece-me bastante extravagante".

Destaca-se ainda:

- Lisboa. Concelhia do PS vai a votos e Marta Temido é candidata

- TAPgate. Brilhante Dias debaixo de fogo pede desculpa na Assembleia

- Toni: "Rui Costa foi apanha-bolas no Benfica e um jogador incrível. Ser presidente e campeão será especial"

Outros títulos

Denúncias de abandono. Aumentam os casos de negligência contra idosos, em casa e em instituições

Plano de ação. Santa Maria e Caldas da Rainha vão fechar maternidades no verão

Dívida. Estados Unidos avançam a toda a velocidade contra o icebergue do incumprimento

Ficção. Netflix à portuguesa com Rabo de Peixe a mostrar cenário açoriano