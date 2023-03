A primeira página do DN desta sexta-feira

Quase dois terços dos portugueses não acreditam no plano para a habitação. É esta a manchete do DN desta sexta-feira, com base numa sondagem DN/TSF/JN.

Pacote tem nota negativa, a começar por apoios "insuficientes" a rendas e crédito. Maioria vê no arrendamento coercivo um ataque ao direito à propriedade privada e muito poucos creem que medidas vão resolver a crise.

Outro grande destaque é a entrevista DN-TSF a Garcia Pereira: "Processos disciplinares aos marinheiros arriscam-se a ser uma farsa", diz o advogado, que defende estes militares.

Ainda se releva:

- Jogos online. Portugueses apostaram 31 milhões por dia em 2022

- Jerónimo Martins. Cortar o IVA nos alimentos é "medida tardia", mas a redução será "passada integralmente para os preços"

Outros títulos

Plano estratégico. Campanhas antiálcool e subida de custos ameaçam setor do vinho

Obras em Lisboa. Reposição dos sentidos de trânsito nas laterais da Av. Liberdade arranca em abril

Abusos na Igreja. Como Costa com Sócrates, Ventura "deixa cair" o padre que foi seu orientador espiritual

MotoGP. Nova vida para Miguel Oliveira e corridas sprint no Mundial mais longo da história

Goleada de Portugal. Estreia feliz da Seleção, com recorde e bis de Ronaldo