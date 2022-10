A primeira página do DN desta sexta-feira

"Crescimento que o Governo vende este ano é ilusório". A frase é de Joaquim Miranda Sarmento, em entrevista ao DN e TSF, e faz a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira. O líder parlamentar do PSD explica as propostas do partido para o OE 2023 e dá razão ao ministro da Economia em querer baixar o IRC.

Também em destaque a proposta do Governo em sede de concertação social: "Rendimentos até mil euros vão descontar menos no IRS".

E Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, "ataca excessos nos salários e nos lucros".

Outros temas:

- Discurso de 5 de outubro é aviso a Costa? Politólogo e comentador desvalorizam intenções do Presidente Marcelo.

- "Só se perceberá com aumento de internamentos". Especialistas preocupados com falta de noção do número real de casos de covid-19.

- Instalações fechadas. Legionella detetada no centro de operações dos funcionários da Higiene Urbana dos Olivais.

- CGD sai do capital. ISQ compra posição na AICEP Global Parques e promete "aportar valor a Sines".

- Guerra na Ucrânia. Mais sanções e isolamento compõem presente europeu nos 70 anos de Putin.

- Defesa do Benfica com exibições de luxo. Real Madrid, Bayern e Manchester City de olho em António Silva.

E como acontece às sextas-feiras, grátis com o seu DN nova edição da revista Evasões.