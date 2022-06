A primeira página do DN desta sexta-feira

"Não penso em Belém, mas não tenciono reformar-me". A frase é de Pedro Santana Lopes e faz a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira. Em entrevista ao DN e à TSF, o antigo primeiro-ministro e fundador do Aliança aponta a um segundo mandato como presidente da Câmara da Figueira da Foz. Elogia o "murro na mesa" de Rui Moreira e vê em Luís Montenegro capacidades para liderar o PSD.

Também em destaque nesta primeira página, os números que alarmam sobre os gangues juvenis. "PJ registou neste ano três vezes mais homicídios e tentativas de assassinato".

Outros temas:

- Seleção. Portugal vence Rep. Checa com brilharete de Bernardo Silva.

- Crise. Juros podem triplicar neste ano e BCE já admite recessão em 2023.

- Ucrânia. Estrangeiros que lutaram por Kiev condenados à morte no Donbass.

- Laurence Bergreen. O americano autor de uma biografia de Magalhães "feita a partir de conversas com cientistas da NASA".

- Exposição. Idade de Ouro do Renascimento português chega ao Louvre.

E como acontece todas as sextas-feiras, grátis com o DN mais uma edição da revista Evasões, desta vez com o roteiro das Festas de Santo António.