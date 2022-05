A primeira página do DN desta sexta-feira

"Testemunhas anónimas de assédio ameaçadas com revelação de identidade". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira. Registos áudio alegadamente "desencriptados" de relatos feitos à TVI e à RTP com voz "distorcida", indicando o nome de cada entrevistado, estão a circular por WhatsApp na Faculdade de Direito de Lisboa. Grupo inclui um docente, um funcionário e ex-estudantes.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está José Ribau Esteves, o presidente da Câmara de Aveiro, que é o entrevistado DN/TSF desta semana: "Não apoiarei Montenegro. Ele representa o pior que o PSD tem".

Outros temas:

Guerra na Ucrânia. Kiev mata generais russos graças a informações das secretas americanas.

Comissões bancárias. PS pressiona Centeno para "audição urgente" no Parlamento.

Banco de Portugal. Inflação já contamina rendas de casa e vai alastrar.

Covid estável. Dois meses de alívio sem casos a disparar ou grande subida de mortes e internamentos.

Aborto ilegal. Arma de republicanos é trunfo na campanha democrata.