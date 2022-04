A primeira página do DN desta sexta-feira

Governo. António Costa usa programa do governo e antecipa discussão do orçamento



Presidente da AR. Entrevista a Augusto Santos Silva como presidente da AR. "A maior ameaça à democracia é a dos regimes autoritários".



Justiça. Faculdade de Direito de Lisboa vai entregar relatório sobre assédio ao MP.

Ucrânia. Aliados prometem mais ajuda a Kiev e Moscovo admite que baixas são "enorme tragédia".

Património. "Combatentes do mundo" lutam para preservar a história do Quartel do 11 em Setúbal.

Gastronomia. A mais recente estrela Michelin de Lisboa.