A primeira página do DN desta sexta-feira

"Os nossos filhos têm de estar preparados para um dia combaterem pela UE". Francisco Proença Garcia é beirão, nascido em Almeida, Guarda, há 54 anos. É professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, no Instituto Universitário Militar e vice-coordenador para a área da defesa nacional no Conselho Estratégico Nacional do PSD.

Joe Biden sobe o tom e chama "ditador assassino" a Putin. EUA e União Europeia falam em "crimes de guerra" russos. Ainda não há um balanço das vítimas do ataque ao teatro de Mariupol, que servia de abrigo a centenas de pessoas. No Bundestag, Zelensky falou do "novo muro" na Europa.

Nossa Senhora de Fátima na Ucrânia. Uma imagem (que) vale mais que mil palavras. Enviado Pedro Cruz faz o relato, todos os dias, dos acontecimentos na zona do conflito na Ucrânia.

Ao fim de dois anos, o vírus da gripe está aí. É o H3N2 e está a infetar os mais jovens. O boletim de vigilância da gripe indica que o vírus a circular em Portugal é o H3N2 e que está a iniciar uma atividade com tendência crescente e consistente.

