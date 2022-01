A primeira página do DN desta sexta-feira

Justiça. Judiciária vai investigar mortes na cadeia. É esta a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira. Os casos são de Danijoy Pontes, condenado a seis anos por roubar telemóveis, e Maria Malveiro, a cumprir 25 pelo homicídio e o desmembramento de um homem. Foram encontrados mortos nas respetivas celas do Estabelecimento Prisional de Lisboa e de Tires. MP pede agora intervenção da PJ em casos que no ano passado decidiu arquivar.

Na foto, entrevista DN/TSF a Irina Golovanova, especialista em comunicação não verbal e coach de profissionais. Analisa os candidatos às legislativas. "Se começamos a valorizar só o embrulho sem o conteúdo então isto fica mesmo triste", afirma.

Destaque ainda para a série Reinventar Portugal, neste dia com Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal: "O setor é um dos motores

da economia e foi praticamente excluído do PRR"

Debate das rádios. Marcelo a meio, esquerda de costas voltadas e a maioria absoluta que Costa já pede e volta a pedir

Sebastião Bugalho faz a análise das ideias trazidas pelos partidos ao confronto

Médicos. Obrigar a isolamento depois de o romper nas eleições vai ser ainda mais difícil do que hoje

Um ano de Biden. Popularidade a cair, eleições no horizonte e Rússia de novo como ameaça