A primeira página do DN desta sexta-feira

O debate considerado o mais importante desta campanha para as legislativas faz a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira.

Costa-Rio. Debate intenso deixou diferenças à vista, é o título. Líderes de PS e PSD em confronto em temas como SNS, TAP, justiça, impostos e salário mínimo. Primeiro-ministro admitiu governar com o PAN ou peça a peça, "como Guterres". Líder social-democrata avisou para entrega do governo a Pedro Nuno Santos e ao BE.

Na foto, entrevista DN/TSF a José Miguel Júdice: "Rio vai apoiar governo PS e deve fazê-lo". Líder do PSD "não serve para primeiro-ministro", mas "não deve demitir-se" se perder as eleições, diz o comentador e antigo bastonário da Ordem dos Advogados.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Destaque ainda para a série Portugal 2022, neste dia com a investidora Sofia Tenreiro: "É preciso uma lei laboral flexível e uma lei fiscal estável".

Outros títulos

Seis anos a subir. Cada vez mais grávidas veem contratos não renovados

Escolas. Rastreios covid disparam e deixam unidades de saúde sem mãos a medir

Espanha. Ataque de Garzón às macrogranjas traz dor de cabeça a Sánchez

Mathieu Amalric. "Levei filme em digressão e ficava até às 2h00 a falar com o público"