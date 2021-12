A primeira página do DN desta sexta-feira

A manchete do DN desta sexta-feira vai para a entrevista DN / TSF a Manuel Soares: "Há democratas descartáveis", afirma o presidente da Associação Sindical de Juízes Portugueses.

O magistrado pede aos partidos que vão a eleições a 30 de janeiro que "clarifiquem" o que pretendem fazer com a reforma da justiça e aponta o dedo aos políticos que querem controlar os tribunais, sempre que a lei se mete com os poderosos. Desdramatiza as mudanças no Tribunal Central de Instrução Criminal e admite que "o sistema não assegura os direitos fundamentais a todos os cidadãos".

Na foto, o clássico da noite no Dragão: FC Porto repete vitória e deixa Benfica a sete pontos da liderança.

Destaque ainda para: Ponte Marechal Carmona faz 70 anos com promessas de melhoramentos.

Outros títulos

Legislativas. Politólogos dizem que Costa e Rio arriscam a cabeça. "Última semana

de campanha vai ser muito dura"

Covid-19. "Em caso de dúvida, deve-se agir como se estivéssemos infetados"

Contratos. Investimento direto estrangeiro duplica valor do melhor ano de sempre

Internacional. Putin "satisfeito" após nova ronda telefónica com Joe Biden

Cinema. Os filmes do ano