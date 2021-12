A primeira página do DN desta sexta-feira

"Enfermeiros aliciados com dinheiro para carimbar registo sem dar vacina". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira. serviços denunciaram na sexta-feira passada um utente de 72 anos que tentou pagar 200 euros a um profissional do centro de vacinação em Lisboa - e não é caso único, apurou o DN. Bastonária do Enfermeiros pede que estas situações sejam denunciadas.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, uma entrevista com D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa. "Se o ato hediondo [de abusos sexuais] é grave, praticado por um padre está no top da gravidade".

Também em foco está a vitória do FC Porto sobre o Benfica no clássico da Taça de Portugal. "Porto resolve jogo em meia hora"

Outros temas:

- Legislativas 2022. Marcelo fala em "maioria de bom senso" e pede estabilidade política.

- Governo confirma. Gouveia e Melo toma posse como chefe da Armada na segunda-feira.

- Contas públicas. Leão corta no défice tão depressa quanto Passos ou Centeno.

- Consoada. Fernando Melo à mesa de Natal dos portugueses.