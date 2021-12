A primeira página do DN desta sexta-feira

Constantino Sakellarides: "É o momento para um choque terapêutico na saúde".

Entrevista DN/TSF ao professor e antigo diretor-geral da Saúde faz a manchete do DN desta sexta-feira. Para o especialista, é hora de os partidos que vão a eleições construírem reformas. Sobre a vacinação das crianças, afirma que DGS devia ter revelado logo relatório dos peritos para evitar desconfiança.

Ainda relativamente à covid, destaque para: Especialista defende medidas adicionais "para evitar situação mais grave".

Na foto, a governadora do Banco Central Europeu. Compra de dívida acaba em março. Centeno alinha com Lagarde e corta retoma portuguesa

E ainda a opinião especial no DN: "Acabar com greenwashing político", apela primeiro-ministro da Polónia.

Outros títulos

Sondagem. Costa tem vantagem, mas Rio está a crescer

Congresso. Rangel sai do caminho do líder do PSD. Montenegro e Pinto Luz preparam listas

Censos. Num país a perder habitantes, Lisboa e Algarve crescem à custa de estrangeiros

Restauro. O Galeão do Sal regressa a Cascais após requalificação

O Dissidente. Da luta pela liberdade de expressão à morte de Jamal Khashoggi