A primeira página do DN desta sexta-feira

Entrevista DN-TSF ao membro do comité central do PCP Vasco Cardoso faz manchete esta sexta-feira no Diário de Notícias: "No PCP nunca tivemos ilusões relativamente ao governo PS".

O que correu mal entre PCP e executivo, qual o momento da rutura entre comunistas e socialistas e que leitura política faz o partido do chumbo do OE 2022? Membro da comissão política, um dos homens que negociaram com Costa, fala dos bastidores e recusa a ideia de inevitabilidade de eleições antecipadas.

Destaque ainda para o OE2022. Ministra da Presidência lembra "passado" de Sócrates, mas garante "estabilidade financeira"

E na Saúde: Estudantes de Medicina exigem radiografia às necessidades do SNS

Outros títulos:

- Peace Index. "As alterações climáticas vão fazer multiplicar as ameaças"

- NOVA SBE. A faculdade pioneira que renovou Carcavelos

- Filipa Martins. "PR não me deu parabéns. Ginástica não tem bola..."