A primeira página do DN desta sexta-feira

Assaltos a carros triplicam para roubar metais preciosos dos catalisadores. É esta a manchete do DN desta sexta-feira.

Preço elevado de platina, paládio e ródio, acima do valor do ouro, explica crescimento deste crime, que já levou a PSP a criar uma equipa especial para o combater. Em 2020, a polícia recebeu 839 queixas por estes furtos, mas neste ano, só até agosto, já foram 3206. E cada vez mais acontecem em plena luz do dia.

Na foto, entrevista DN-TSF ao professor da Universidade de Nova Iorque Luís Cabral: "Tecnologia e economia puseram-nos numa situação insustentável"

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

E destaque ainda para os 20 anos do grupo Bel: "Não há sustentabilidade sem mudança de atitude", lembra Marcelo

Outros títulos:

- Liderança do PSD. Rio e Rangel mantêm jogo fechado e contam espingardas

- Recibos verdes. Apoio alargado por deputados deu mais 99 euros a independentes

- NATO expulsa espiões russos. Relações com o Kremlin "no mais baixo nível"

- Literatura. Um Prémio Nobel para e por África