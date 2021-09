A primeira página do DN desta sexta-feira

Medina responsável por dois terços das contas por pagar nas autarquias. É esta a manchete do jornal desta sexta-feira.

Somando todos os municípios do país, as dívidas fora de prazo há mais de três meses chegam a 462 milhões. Só Lisboa tem uma fatura de 300 milhões, que pesam também na subida do valor a saldar. Conselho das Finanças Públicas critica ainda o presidente da câmara cessante por falhar na prestação de informação.

No especial anticorrupção deste dia: Fraude nos fundos europeus: Portugal entre os bons alunos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na foto, entrevista DN-TSF ao almirante Fernando Melo Gomes. A Forma como se exonerou o chefe da Armada "fragiliza a democracia e a instituição militar", afirma.

Outros títulos:

- Ministro Ricardo Serrão Santos: "A Economia do Mar vale 5% do PIB e emprega 4% de portugueses"

- Ségolène Royal: "Não excluo nada. É preciso construir algo entre Macron e Le Pen que seja atrativo"

- Tauromaquia. El Juanito, o jovem português que levanta praças em Espanha

- Benfica. Darwin fintou pobreza, lesões e críticas antes de brilhar na Champions