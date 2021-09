A primeira página do DN desta sexta-feira

A situação pandémica em Portugal faz manchete no DN esta sexta-feira: Vacinas. Imunidade pode não durar até ao Natal.

Se a proteção da inoculação não for além de um ano, já estarão em causa os grupos de risco nessa altura festiva, avisam os especialistas. Reunião no Infarmed alertou para cenários no outono/inverno. Máscaras em transportes públicos e lares mantêm-se.

Na foto, entrevista DN-TSF a Nuno Crato. No arranque do ano letivo, ex-ministro da Educação analisa o estado da nação do ensino e pede mais "avaliação" e "ambição".

"Não percebo que política de educação está a ser seguida. Estamos num momento de grande indecisão"

Destaque ainda para: Ministra da Justiça procura irmão. Lisboa ajuda Luanda a superar trauma histórico

Outros títulos:

- Eletricidade. EDP, Galp, Endesa e Iberdrola vão manter preços até fim do ano

- Vício. Há cada vez mais gamers considerados casos clínicos em Portugal

- Economia. Conselho das Finanças Públicas revê crescimento em alta e exige mão na despesa