A primeira página do DN desta sexta-feira

A manchete do DN desta sexta-feira vai para o drama dos incêndios: Drones da Força Aérea voltam a falhar missões de vigilância das florestas.

Pelo segundo ano consecutivo, sistema para apoiar patrulha na época de fogos sofreu um revés. Com a queda de um dos aparelhos, operação volta a ser suspensa.

Na foto, David Justino, em entrevista. "Eleições autárquicas são decisivas para o PSD", diz o vice-presidente do PSD, que também é ex-ministro da Educação: "Deu-se uma machadada na equidade e na transparência no acesso ao ensino superior".

No rodapé, destaque de desporto: Inglaterra. Quem quer desafiar o campeão? Há três rivais de olho no trono de uma liga com muitos portugueses

Outros títulos:

- Parlamento. Entre OE 2022 e autárquicas, eutanásia fica adiada para o próximo ano

- Afeganistão. Talibãs avançam em tempo recorde, mas EUA recusam travar retirada

- Ciência. Podem os vírus fagos ser o nosso melhor aliado contra as superbactérias?

- Trabalho. Média salarial cresce quase 7% desde o último verão pré-pandemia

- Recuperação. Exportações de vinhos sobem 19,3% para 435,6 milhões