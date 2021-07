A primeira página do DN desta sexta-feira

Liberdade sim, mas vacinação dita novas regras. É esta a manchete do DN desta sexta-feira, refletindo as decisões do Conselho de Ministros sobre a situação pandémica no país.

Se até aqui era a matriz de risco a determinar as restrições, agora é o avanço

da inoculação que mais ordena. As novas medidas, que entram em vigor no domingo, reanimam bares e restaurantes, mas mantêm no ventilador as discotecas.

Ainda sobre este tema: Faltou ao agendamento? Passa para o fim da lista. Saiba o que deve fazer.

Destaque fotográfico vai para: Jorge Fonseca. O bronze Olímpico, a mágoa e o sonho falhado de ser polícia

E ainda a entrevista DN/TSF mais uma vez dedicada às autárquicas. Beatriz Gomes Dias: "Queremos derrotar a possibilidade de uma maioria absoluta do PS" em Lisboa

Outros títulos:

- Dinheiro. População empregada atinge máximo de duas décadas, mas jovens ficam para trás

- Brasil. Fernando Henrique Cardoso, Lula, Temer e Bolsonaro à conversa com Marcelo

- Música. Festivais de verão, num roteiro para fazer de norte a sul