A primeira página do DN desta sexta-feira

Entrevista DN - TSF a Luís Goes Pinheiro faz manchete esta sexta-feira no DN: "Certificados querem alargar liberdades e não restringi-las", garante o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

Já "foram emitidos 350 mil" e turismo e eventos vão beneficiar dos certificados digitais da covid. Objetivo é "simplificar a mobilidade". Na vacinação, queixas de agendamento sem SMS de confirmação estão a ser resolvidas e poderão ser consultadas nos próximos dias no portal SNS24, avança o líder dos SPMS.

Ainda quanto à questão pandémica em Portugal, título para: Reabertura do país travada.

Da esperança ao dramatismo: Marcelo e governo a duas vozes.

Algo que se reflete também na economia: Consumo paralisado. Famílias estão a poupar o dobro do que reservavam antes da pandemia

Outros títulos:

- Dados de manifestantes. Medina assume "assunto grave que mexe com a confiança", mas refugia-se na burocracia

- Parlamento. Votação de projetos sobre corrupção adiada, versão final só deve chegar depois das férias

- Liderança da TAP. Nova equipa sem surpresas, com um matemático como chairman e uma francesa ao leme

- Euro 2020. Glória do futebol belga diz que "Portugal não é só Ronaldo nem a Bélgica é só Lukaku"