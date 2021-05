A primeira página do DN desta sexta-feira

Entrevista à nova líder do PAN faz manchete do DN desta sexta-feira: "Não damos via verde a tudo o que o governo quer", diz Inês Sousa Real.

Nesta entrevista DN / TSF, a líder do PAN afirma que o país dispensa crises políticas, mas garante que não deixará de fazer oposição em temas como o Montijo. Admite querer ser governo e junta-se às críticas a Eduardo Cabrita.

Outros temas de grande destaque:

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

- Saúde atrasa-se. "Não podemos ser só nós a vacinar".

- Forças Armadas. Eanes e mais 27 pedem travão na reforma.

Neste dia em que o DN traz Grátis um Superposter do Sporting - Campeão Nacional 2020-21, são ainda títulos:

- Embaixador de Israel. "Desta vez, temos de lidar com o Hamas de forma profunda".

- Festa do Sporting. Propostas da PSP foram rejeitadas. Medina admite: "Não correu bem".

- Resultados. CGD tem 370 milhões de parte para impacto da crise.

- Marcelo confiante. "Orçamento vai passar".

- Maria João Abreu. A atriz que nunca teve medo de ser popular.

Também grátis esta sexta-feira, como todas as semanas, com o jornal é a revista Evasões, cujo tema principal é Madeira a pé. Atravessar a ilha por entre veredas e florestas sempre de olhos no mar.