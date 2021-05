A primeira página do DN desta sexta-feira

Em dia de arranque da Cimeira Social da União Europeia, no Porto, o DN traz em manchete uma entrevista com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. "Os objetivos são ambiciosos, mas realistas", garante a ministra sobre o evento mais importante da presidência portuguesa do Conselho da Europa.

Preocupada com os imigrantes em Odemira, Ana Mendes Godinho diz que "questões de crime têm de ser perseguidas". Sobre o teletrabalho, defende que "não pode gerar custos para os trabalhadores". São alguns dos temas em destaque na entrevista DN/TSF.

Em realce nesta primeira página está ainda uma fotografia do clássico entre Benfica e FC Porto, que terminou empatado e deixou o Sporting a apenas uma vitória do título.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros temas:

- Autárquicas. Alexandre Poço. O perfil do candidato do PSD que vai disputar Oeiras com Isaltino.

- Covid-19. Levantar as patentes para acelerar vacinação pode ser perigoso.

- Emprego. Patrões já querem contratar até ao verão. Industriais são os mais otimistas.

- Imigrantes. Autoridade das Condições do Trabalho deteta 123 infrações no último ano em Odemira

E ainda, grátis esta sexta-feira com o seu DN, a revista Evasões.