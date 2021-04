A primeira página do DN desta sexta-feira

"Mais nenhum setor teve apoios cumuláveis. Se chegaram a todos? Não". Quem o diz é a ministra da Cultura, em grande entrevista ao DN e à TSF.

Graça Fonseca explica o estatuto do artista e o que vai mudar para os trabalhadores da área que tutela. No desconfinamento afirma que "não foi esquecimento" não incluir a tourada até aqui e que pode reabrir dia 3. Para combater a pirataria de conteúdos prevê para junho a aplicação da diretiva europeia.

Também em destaque nesta edição, as declarações do bastonário dos Médicos, Miguel Guimarães: "Se seguirmos o plano de vacinação à risca teremos imunidade de grupo no final de junho".

E ainda a questão climática, com os líderes mundiais reunidos: Uma cimeira para provar que salvar o clima é mais do que abraçar coelhinhos

Outros títulos:

- Tribunal de Contas. Combate aos incêndios melhorou, mas o governo falhou medidas

- Público e privado. Costa quer aumento de 40 euros no salário mínimo em 2022

- Futebol. Clubes da I Liga geraram receitas de 734 milhões e pagaram 335 a jogadores e treinadores

- National Geographic. Português vai explorar tesouro de biodiversidade em Angola

E ainda...

- Anna May Wong. Muito mais do que a estrela "exótica" de Hollywood.

- Os gadgets de beleza criados para mulheres.

- Liga Meo Surf Carol Mendes "no caminho certo"

E por ser sexta-feira, não esqueça que junto com o sei DN recebe grátis a revista Evasões, que tem como tema de capa Karts para todos