A primeira página do DN desta sexta-feira

Desconfinar a várias velocidades. Costa trava plano em 11 concelhos. É este o título que faz a manchete do DN desta sexta-feira.

Abertura avança na segunda-feira nas escolas, com secundário e ensino superior de volta às aulas presenciais. Mas primeiro-ministro já puxa o travão de mão. Há 13 concelhos no limite do risco. Em sete a próxima fase foi mesmo adiada e outros quatro terão de recuar.

Ainda no âmbito da pandemia: Vacina portuguesa à Espera do Estado para avançar com testes em humanos.

E outro título: 104 mil autotestes à covid vendidos em 13 dias.

Destaque fotográfico vai para: Alertas da primeira mulher presidente de câmara. "Ainda há muitas mulheres que não sabem defender a causa feminina", afirma Maria Odete Isabel, que se candidatou pelo PS, o partido que a expulsou e, mais tarde, homenageou.

Outros títulos:

- Conselho de Finanças Públicas arrasa previsão de investimento do governo e contas do défice.

- "Existe na cultura política chinesa um sentimento de superioridade civilizacional".

François Godement, especialista em temas asiáticos, leva a geopolítica a debate na conferência UE-Ásia, da Gulbenkian.

- Presidente do SIRESP demite-se.

General Manuel Couto de saída. Contrato do sistema de emergência acaba a 30 de junho, época de fogos.

- Sócrates "está a ajudar o PS a manter cerca sanitária"

Com ataque focado na direção e em Costa, Operação Marquês não atinge partido, dizem politólogos.

- Opinião de Bruno Bobone. Ivo Rosa: a salvação da justiça portuguesa

