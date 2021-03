A primeira página do DN desta sexta-feira

O centenário do Partido Comunista Português marca a primeira página do Diário de Notícias desta sexta-feira, de várias formas. Desde logo, com as declarações do secretário-geral comunista ao DN e à TSF: "João Ferreira é potencial candidato a Lisboa".

O PCP apresenta candidatura à capital "em poucas semanas" e não será "força de apoio do PS", avança Jerónimo de Sousa. "Pela sua profunda ligação a Lisboa, pelo contributo, a obra e as propostas que fez ao serviço neste Concelho de Lisboa, João Ferreira dá-nos esta garantia."

Ainda neste capítulo, destaque para a figura de Álvaro Cunhal, o "gigante" da história do PCP e figura "única" no comunismo.

Regressando ao tema autárquico, título ainda para as primeiras palavras públicas de Carlos Moedas enquanto candidato à Câmara Municipal de Lisboa. Declarando não ter quaisquer ambições para liderar o PSD, põe todas as atenções em Lisboa: "Não tenho outro sonho"

Outros títulos:

- Em Conselho de Ministros com Costa, Marcelo promete "solidariedade estratégica"

- Derrapagem no Hospital de Belém. Documento da Defesa diz que ministro deu OK a despesa extra. Cravinho nega

- Pessoas em teletrabalho ganham mais 51% do que outros trabalhadores

- Tapada das Necessidades. Requalificação atrasou-se, mas as obras estão prontas a arrancar neste ano

- Embaixador Luís Barreira de Sousa, o ciberdiplomata: "Portugal nunca foi

alvo de uma campanha de desinformação externa"

- Fundação Champalimaud é a quarta melhor do mundo em inteligência artificial

