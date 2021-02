A primeira página do DN desta sexta-feira

Desconfinamento. Costa pressiona cientistas a entenderem-se sobre critérios. É esta a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira, no dia após a renovação, pela 11.ª vez, do Estado de Emergência, consequência da pandemia.

O que faz com que, como também titula do DN: Reabertura faseada deve ser por idades e por nível de covid-19 em cada região.

Na economia: Novo confinamento custa ao país pelo menos mil milhões até março.

Quanto aos livros: Marcelo cede a livreiros que perderam quatro milhões num mês.

E a não perder a opinião: Maria Manuel Leitão Marques: "Os dados que nos faltam".

Assunto igualmente de destaque deste número é o século do Partido Comunista Português, que inevitavelmente também sai marcado pela doença. PCP sai à rua no centenário mas sem comício no Campo Pequeno, lê-se no título do destaque fotográfico.

Outros títulos:

- O melhor exemplo de uma nova Lisboa verde junto ao Tejo.

- Manuel Salgado demite-se da SRU por ser arguido em processo que envolve CUF Tejo

- Ameaças a árbitros. Desde 2016 já foram condenadas cem pessoas

- O rodapé da TVE que põe em causa a monarquia e divide políticos espanhóis

Grátis com este número do DN a revista Evasões, cuja capa é dedicada ao Dia dos Namorados, com 40 sugestões para celebrar o Amor.