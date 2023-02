A primeira página do DN desta segunda-feira

Greves. "Contestação social a aumentar e sindicalismo independente a surgir". Com atual número de protestos já maior do que no tempo da troika, é esta a manchete desta segunda-feira.

Dos médicos aos professores, todos têm paragens marcadas. António Barreto, sociólogo, antecipa ao DN que a tensão vai crescer. CGTP reúne-se esta sexta-feira para decidir novas ações e intensificar a luta.

A foto de "capa" vai para o Sporting 1-2 FC Porto. Dragão (res)salta para a luta do título num jogo em que o leão voltou a falhar demasiado.

Sublinha-se ainda: Segurança e qualidade do ensino trazem brasileiros às escolas de Portugal.

Outros títulos

Saúde. Médicos internos estrangeiros valorizam o país para estagiar

Constituição. Revisão começou. Saiba os artigos que podem mudar

Aumentos. Preço de produtos não alimentares pesam no bolso dos portugueses

Arroios. Aposta em mobiliário urbano para reutilizar água da chuva

Fadel Abdul Ghani, diretor da Rede Síria para os Direitos Humanos. "Assad mantém-se no poder só porque ganhou com o apoio da Rússia e do Irão"