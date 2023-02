A primeira página do DN desta segunda-feira

Sete orçamentos de Costa. Políticas do BCE pouparam 1,3 mil milhões em juros, mas acabaram. É esta a manchete do DN desta segunda-feira. Valor acumulado de 2016 a 2022, usado para abater défice e dívida, daria para pagar 4 anos de recuperação salarial aos professores. Mas a ajuda de Frankfurt terminou, com o fim das taxas a zero e das compras massivas de dívida pela instituição liderada por Lagarde.

Para ler também na edição desta segunda-feira, um trabalho sobre educação sexual. Os jovens e o sexo. Portugueses começam mais tarde e usam cada vez menos proteção.

E ainda um trabalho sobre a convenção do Bloco de Esquerda. "Falta de democracia" e "perpetuação de poder". Bloquistas pedem renovação total na direção do BE.

Outros títulos:

Pressão do PCP Raimundo apela a "reação" das pessoas à "situação explosiva" do país.

Partilha de recursos Alentejo vai dividir-se em Unidades Locais de Saúde.

Porto-Vizela Campeão desinspirado aproveita erro para arrancar rumo à vitória.

Miguel Coelho "Habitação é o problema mais grave que temos", diz autarca de St.ª Maria Maior.

Remuneração Babysitter em Portugal ganha 6,60€/hora, na Suíça leva quase 20.

Turismo Mafra investe 1,5 milhões para renovar camping e criar parque na Ericeira.

Josep Piqué "Sánchez aprofundou divisão social", diz ex-chefe da diplomacia de Aznar.