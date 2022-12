A primeira página do DN desta segunda-feira

Costa põe "Portugal no pelotão da frente para vencer". É esta a manchete do DN desta segunda-feira, com a mensagem de Natal do primeiro-ministro. Optimismo, apesar de incerteza internacional, com o chefe do governo "confiante no futuro pelo que está a ser feito no presente. E deixa três desejos nesta época: "paz", "solidariedade" e "confiança".

Para ler na edição desta segunda-feira, uma grande reportagem sobre o Zé da Serra: Os últimos dias na aldeia de um homem só. O que mudou na vida do Zé de Casas da Serra? O que vai acontecer à aldeia quando, no próximo verão, perder o seu único habitante? O que leva alguém a querer partilhar o pouco que tem? O DN regressou à aldeia de "Um homem só".

Outros títulos:

Inflação. Custo para sustentar animais de companhia subiu 21% num ano.

Ambiente. Calçada de Carriche com nota negativa nos dois maiores poluentes do ar.

Homilia. Tolentino lamenta "cultura polarizada" e José Ornelas pede paz na Europa.

Neuropsicologia. O maravilhoso mundo das cores, pela poeta aveirense Rosa Alice Branco

48 horas em Taipé. Tesouros chineses, o ex-edifício mais alto do mundo e whisky taiwanês.

Treinadores comentam CR7 no Al-Nassr. "Ronaldo não ficará deitado a comer tâmaras na liga saudita".

Salvador Illa. "Na Catalunha há um sentimento maioritário de querer pertencer a Espanha e à Europa", diz líder socialista catalão.

Análise de Josep Borrell. Por que precisam Europa e América Latina uma da outra.