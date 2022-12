A primeira página do DN desta segunda-feira

Governo quer pôr Alojamento Local a contratar no bairro. É esta a manchete do DN desta segunda-feira. Proposta consta de relatório sobre o impacto do AL que chegou ao Parlamento. Executivo quer ainda criar um mediador para resolver conflitos com vizinhos.

Outro dos títulos da capa do DN desta segunda-feira é sobre o SNS e o recorde de vagas por preencher. Diretor clínico do Santa Maria quer valorizar medicina interna para travar crise nos hospitais.

E porque a Comic Con arranca na quinta-feira, o DN traz uma entrevista a Paulo Rocha Cardoso, CEO da iniciativa: "Esta será a melhor edição de todas".

Outros títulos:

Hotéis, museus e projetos inovadores. Como o Caramulo está a renascer para o turismo.

Reportagem no Brasil. Lula ainda nem tomou posse e a esquerda já procura um sucessor.

Ronaldo já marcou a 19 seleções e a Suíça é a vítima preferida.

Show de Mbappé leva França aos quartos-de-final.

Preços altos e salários baixos. Jovens portugueses são os que ficam mais anos em casa dos pais.

Relatório do Banco de Portugal. Só 10% do crédito à habitação foi concedido a pessoas até aos 35 anos.