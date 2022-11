A primeira página do DN desta segunda-feira

Outdoors ilegais lesam autarquias em 10 milhões de euros por ano. É esta a manchete do DN desta segunda-feira.

Há, pelo menos, três mil painéis colocados em locais não-autorizados nos planos municipais. Situação acontece sobretudo a norte e longe dos centros urbanos, por falta de conhecimento ou de recursos das câmaras. Fontes do setor denunciam "pirataria" e "fuga ao fisco" e pedem fiscalização profissional.

A imagem principal da primeira página vai para os confinamentos. "Prisão" ou "equilíbrio de direitos"? Mudar a Constituição para poder isolar suspeitos de ter doença contagiosa divide especialistas.

Destaque ainda para o Mundial 2022:

- Portugal vs. Uruguai. Jogo com vista para os oitavos começou com aula genial de Bernardo Silva

- Seleção Nacional vale o dobro da uruguaia, mas o jogador mais valioso está do lado de lá

Outros títulos

Contrato da casa. Créditos à habitação até 300 mil euros já podem ser renegociados sem custos

Profissionais, tecnologia e competências. A análise dos jovens médicos ao que levará a saúde a tornar-se um "unicórnio"

Inflação e subida do custo da mão-de-obra. Restauração teme "milhares de encerramentos" e desemprego em 2023

45 mil sociedades. TVDE e táxis fazem crescer número de empresas de transporte de passageiros em 2022

Iván Gatón: "Um conflito na China seria uma catástrofe maior para a América Latina", diz diplomata dominicano