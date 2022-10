A primeira página do DN desta segunda-feira

As eleições brasileiras são o grande destaque desta primeira página do Diário de Notícias de segunda-feira. Lula volta à presidência 12 anos depois, à frente de um Brasil dividido ao meio, é o título.

Mas também é grande destaque a notícia: Inflação força famílias a recorrer às poupanças.

E sublinha-se ainda a reportagem com Diogo Ribeiro. Preparado para ser o melhor nadador português de sempre? "Com treino serei melhor do que isso".

Outros títulos

Que Liberais? Rui ou Carla, ambos a excomungar o populismo

Livro. "Não se pode classificar o Estado Novo como fascista", diz o investigador Carlos Martins

TikTok. Na rede "dos miúdos" há espaço para o ensino