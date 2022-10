A primeira página do DN desta segunda-feira

"PJ regista subida de homicídios em Lisboa e violência dos gangues juvenis está a escalar". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira. Dados registados e analisados pela PJ confirmam este ano a tendência crescente da violência entre bandos de jovens, fenómeno que já levou o governo a criar uma comissão especial e a dar-lhe prioridade na nova Estratégia Integrada para a Segurança Urbana.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está a figura de Adriano Moreira e o "Adeus a um grande português", com um testemunho do filho João Moreira no interior do jornal sobre o, entre muitas outras coisas, ex-líder do CDS, que morreu este domingo com 100 anos.

Outros temas:

- Acordo. Governo admite ajustes ao aumento salarial no Estado de 52 euros ou de 2% depois de 2024.

- Pressão. Gasolina já baixou 19% desde o pico mais alto, gasóleo apenas 7%.

- Reino Unido. Rishi Sunak: Líder por aclamação depois da desistência de Boris?

- Liderança. Iniciativa Liberal vai a eleições e já é certo: Cotrim não se recandidata.