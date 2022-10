A primeira página do DN desta segunda-feira

Ajudas às rendas de jovens trabalhadores vêm das verbas do fundo de compensação. É esta a manchete do DN desta segunda-feira. Mecanismo, com cerca de 500 milhões de euros, ainda está em estudo e só deverá entrar em vigor depois de 2024, mas faz parte do pacto para quatro anos assinado ontem por governo, UGT e patrões.

Subida de preços faz crescer protestos e associativismo. CGTP agendou manifestações em Lisboa e no Porto para o próximo sábado.

Para ler também nesta edição, uma entrevista a Miguel Xavier, coordenador nacional das políticas de Saúde Mental. "A Saúde Mental não depende de bons serviços de psiquiatria, mas de boas soluções económicas em situações de crise"

Outros títulos:

Habitação. Mercado imobiliário abranda, mas preços das casas não baixam.

Turismo. Clero do Porto vai investir sete milhões na criação de hospedaria monástica.

Ucrânia. "As pessoas do Donbass não eram pró-Kremlin, eram pró-soviéticas", afirma Andrei Kurkov.

Guerra. O Ocidente está a ficar sem armas e munições para ajudar Kiev?

Investigadora portuguesa lidera projeto europeu para descobrir o gatilho da doença de Crohn.