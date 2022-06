A primeira página do DN desta segunda-feira

"António Vitorino: Sistemas de asilo têm de ser revistos". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira. É um recorde de pessoas obrigadas a deixar as suas casas por causa de conflitos, mas também das alterações climáticas. Guerra na Ucrânia piorou situação na Europa, incluindo Portugal. No Dia Mundial do Refugiado, o diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações alerta que o número está a aumentar e os mecanismos de acolhimento não acompanham a progressão.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está Emmanuel Macron, que viu o seu partido de coligação centrista perder a maioria absoluta em França, enquanto a extrema-direita de Le Pen conseguiu um resultado histórico.

Outros temas:

- Atraso no leilão, guerra e pandemia. Operadoras pedem mais tempo ao governo para atingir metas do 5G.

- Grupos de interesses. Sindicatos são dos mais ativos, mas merecem pouca confiança dos portugueses.

- Urban Garden Award. Corredor verde do Tejo ao aeroporto vence concurso internacional.

- Tânia Safaneta: a vida de uma palhaça.

- South Summit. Dez startups nacionais no maior encontro de inovação em Madrid.

- Fernando Aramburu. "A democracia é um engano", diz o mais bem-sucedido escritor espanhol deste século.