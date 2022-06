A primeira página do DN desta segunda-feira

Gangues juvenis. Governo em alerta cria equipa especial. É esta a manchete do DN desta segunda-feira. Sucessão de delitos violentos de jovens dos 12 aos 16 anos leva o ministro da Administração Interna a acionar grupo para travar e prevenir a delinquência.

Em grande destaque na capa do DN, uma foto de CR7, herói de Portugal no jogo da Liga das Nações. Portugal-Suíça, 4-0. Goleada da seleção com dois golos de Ronaldo.

Para ler nesta segunda-feira, uma entrevista a Céline Cousteou. Neta de Jacques-Yves Cousteau fala ao DN da difícil relação dos humanos com a natureza e do seu legado familiar.

E também uma entrevista a Fukuyama. "A China é uma ameaça maior do que a Rússia", avisa o autor do novo livro Liberalismo e Seus Descontentes.

Outros títulos:

Construção. Obras em Lisboa saem mais caras do que em Madrid ou Barcelona

Estudo. Burocracia e falta de dados travam acesso ao selo PME Líder

PSD. Coabitação de dois presidentes por um mês preocupa históricos como Marques Mendes

Vespa asiática. Capital debaixo de ataque. Há 60 ninhos desativados

Obituário. Cónego João Seabra visto por Marcelo Rebelo de Sousa, Paulo Portas e Sebastião Bugalho

Inquérito a Francisco George. A virtude é o defeito do antigo Diretor-Geral da Saúde na estreia da nova série de Proust, que dá a conhecer personalidades da vida portuguesa.