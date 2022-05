A primeira página do DN desta segunda-feira

"Agricultores estão há um ano à espera de um desconto de 20% na eletricidade". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira. Medida aprovada na Assembleia da República deveria ter entrado em vigor em janeiro deste ano, mas continua à espera de despacho do Ministério das Finanças. Sem essa publicação, o apoio prometido para reduzir o encargo com a energia não avança.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está a vitória do FC Porto na Taça de Portugal. "A rainha coroou o rei da época. Dragão consegue a nona dobradinha".

Diretas no PSD: Foco na mobilização dos militantes e no apelo ao debate entre Montenegro e Moreira da Silva.

Outros temas:

- Jack Lang. "Em França, o presidente detém todos os poderes. O regime português é muito mais democrático."

- Ucrânia. Exaltação na praça diante dos tanques capturados.

- Literatura. Terroristas virtuais na nova obra de Michel Houellebecq.