A primeira página do DN desta segunda-feira

"300 mil famílias arriscam Euribor acima de 1% até novembro". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira. Após seis anos de juros negativos, portugueses enfrentam agora um cenário de subidas nas prestações do crédito à habitação já nos próximos meses.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está a inédita vitória de uma dupla portuguesa no Estoril Open. "De convidados a campeões. A bonita história de Cabral e Borges no Estoril Open".

Também em foco nesta edição as celebrações do 1.º de Maio. "Centrais sindicais em clima de festa, mas com apelo sério ao aumento de salários e pensões".

E uma "vitória" da diplomacia do secretário-geral da ONU na guerra na Ucrânia. "Guterres pediu e os civis estão a ser retirados do 'inferno' de Azovstal".

Outros temas:

- José Pedro Zúquete. "O populismo é também uma performance"

- António Borges Coelho. "Ao Marquês de Pombal não faltava o sentido da propaganda"

- Goleada adia título. Sporting garante a Champions e aquece Benfica-FC Porto da próxima jornada.