A primeira página do DN desta segunda-feira

O grande destaque fotográfico da primeira página do DN desta segunda-feira vai para as eleições presidenciais francesas. Vitória de Macron traz alívio a líderes europeus. Presidente francês promete "anos históricos", é o título que acompanha a imagem da festa do reeleito chefe de Estado, junto à Torre Eiffel, em Paris.

Mas a manchete propriamente dita vai para a notícia: Apoio social. Há cada vez menos crianças em casas de acolhimento.

Assistência caiu 25% na última década, mas ainda havia em Portugal 6706 crianças e jovens institucionalizados em 2020, a maioria retirada às famílias. Segurança Social está a preparar-se para novas necessidades que possam decorrer da guerra na Ucrânia.

Destaque ainda para o 25 de Abril. O que ficou por contar e como os portugueses veem a Revolução

Outros títulos

Desvio de fundos da Marinha. Deputados vão questionar o governo

Emprego. Indústria do mobiliário precisa de 5 mil pessoas

Lisboa. Conselho de Cidadãos arranca em maio

Guerra na Ucrânia. Negociações de paz em dúvida, mas Zelensky crê na vitória