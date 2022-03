A primeira página do DN desta segunda-feira

Entrevista a Telmo Correia. "O CDS estava à beira do precipício e deu o passo em frente". É esta a manchete do DN desta segunda-feira. As eleições europeias vão ser o grande teste para recuperar o seu partido, no qual destaca a visão de Portas, Adriano Moreira e Amaro da Costa.

Guerra na Ucrânia:

Geopolítica. Negociações para a paz enquanto Kiev acusa Moscovo de tentar dividir país.

Análise de Javier Solana. "A Europa deve afinar os seus objetivos".

Missão. Kristina e Yaroslav são ucranianos, portugueses e médicos e ajudam refugiados que chegam.

Na secção de dinheiro, uma notícia sobre poupança. "Novo PPR europeu continua à espera de benefícios fiscais em Portugal".

Outros títulos:

Helena Carreiras, ministra da Defesa. Uma trekker que se inspira nas montanhas e vai definir rumo das Forças Armadas.

CEO da EDIA. Alqueva foi fundamental para Portugal se tornar exportador de azeite.

Novo Governo. Maioria dos secretários de Estado mantém-se. Em 38 caras, só há 15 novas.

Literatura. Paul Laperre conta um século de Moçambique a partir das recordações de uma açucareira.