A primeira página do DN desta segunda-feira

"Juros de nova dívida duplicam com anúncio de fim das compras do BCE". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira. A era dos juros baixos acabou e o ministro das Finanças enfrenta um ciclo de subida dos encargos de dívida pública.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, está a atualidade sobre a guerra na Ucrânia. "Ucranianos falam de Gulag e de deportações, e alertam contra a 'solução final'". Também o diário de guerra do enviado Pedro Cruz, em Lviv: "Não foram convidados, ficarão por cá". O que dizem os líderes europeus? "Adesão da Ucrânia à UE sim, mas a ritmos diferentes".

Em foco está também a vitória de Miguel Oliveira no Grande Prémio da Indonésia de MotoGP, num recital à chuva.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros temas:

- Política. Costa regressa ao Parlamento. E quase nada está como da última vez que lá foi.

- Ditadura vs. liberdade. "A Avenida de Roma tinha uma mancha escura. As pessoas vestiam-se de preto".

- Rui Moreira. "A transição energética nas empresas tem sido muito lenta por culpa do Governo".