A primeira página do DN desta segunda-feira

Guerra. "Defesa do mar e do espaço aéreo é prioridade". É esta a manchete do DN desta segunda-feira.

Militares, políticos e académicos entrevistados pelo DN defendem um reforço de investimento nas Forças Armadas portuguesas face ao contexto de conflito na Europa. Há já quem pense num novo modelo de recrutamento obrigatório para colmatar a falta crítica de militares.

Ainda sobre o conflito

Putin. Rússia envia aviso ao Ocidente ao atacar base em Yavoriv, na fronteira com a NATO

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Diário de Guerra, de Pedro Cruz, em Kiev. Incerteza ataca como bombas a cidade que parece deserta

Entrevista. Pedro Silva Pereira: "Imperialismo russo não é apenas uma ameaça para a Ucrânia", diz o eurodeputado

Outros títulos

Política. Montenegro reúne apoios, mas há quem no PSD ainda espere por um opositor para liderar

Habitação. Capital quer atrair investidores para projetos de renda acessível no valor de 648 milhões de euros

Automóveis. Há um importado em segunda mão por cada dois novos

O Padrinho. O clássico de Coppola celebra hoje 50 anos