A primeira página do DN desta segunda-feira

"Vendas recorde. 600 milhões de euros em 2021". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira e dá conta de um ano excecional para os vinhos do Porto e do Douro. Crescimento nas exportações permitiu ultrapassar a quebra no mercado nacional.

Em destaque visual nesta primeira página, está uma reportagem sobre "a elite que dominou durante décadas o parlamento".

No primeiro dia oficial de campanha para as legislativas, Rio acusou o PS de mentir sobre o PSD, para "amedrontar os portugueses".

Outros temas:

- Florence Mangin. "É importante que a Europa adquira força e o assuma em decisões concretas".

- Rui Carvalheira. "Numa altura em que a extrema-direita parece ressurgir, é importante um maior conhecimento sobre a ditadura".

- Serviço de infecciologia. Hospital de São João tem 95% dos doentes com HIV tratados.

- Sporting. Pote acabou com a seca de golos e os leões voltaram às vitórias no campeonato, em Vizela (0-2).