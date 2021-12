A primeira página do DN desta segunda-feira

"Se for responsável, o PS deve viabilizar um governo do PSD". A manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira é uma frase de Carlos Eduardo Reis, deputado e conselheiro nacional do PSD, em entrevista ao jornal.

Uma estrela em ascensão no PSD de Rui Rio, o barcelense, de 37 anos, tornou-se discretamente num dos homens mais influentes do partido. Em vésperas do Conselho Nacional diz quem tem e quem não tem lugar na lista de deputados.

Também em destaque nesta primeira página, um balanço dos primeiros 50 dias de Carlos Moedas à frente da Câmara Municipal de Lisboa, "da gestão da pandemia à habitação".

Outros temas:

- Benoit Mouchart. "O editor português de Tintin enviou a Hergé alimentos durante a ocupação alemã de França"

- Covid-19. Como as constipações da infância podem influenciar a resposta ao vírus.

- PRR. Bruxelas insatisfeita com empresas públicas avisa que o plano prevê "penalizações" por má gestão.

- Myanmar. De walkie-talkies ilegais a corrupção: as doze acusações contra Aung San Suu Kyi