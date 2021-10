A primeira página do DN desta segunda-feira

"Corrupção não justifica regime excecional que trairia o Estado de Direito". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira, com mais um trabalho inserido no dossiê especial anticorrupção que o jornal tem vindo a publicar diariamente. Um procurador, um catedrático e uma juíza reuniram meia centena de especialistas para avaliarem a alteração à lei. Alertam: "Se não aplicadas, boas leis não servem de nada". E faltam meios.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, a conquista histórica do Mundial de futsal pela seleção portuguesa.

Outros temas:

- Pandora papers. Investigação global revela dezenas de políticos envolvidos em offshores. Três deles são portugueses: Nuno Morais Sarmento, Vitalino Canas e Manuel Pinho.

- Autarcas. Quantos são mesmo independentes?

- Orçamento do Estado. João Leão deve cortar além do prometido no peso da dívida já em 2021

- China vs. Canadá. A "princesa" da Huawei, os "dois Michael" e a diplomacia de reféns

- Biógrafo de Adelino Amaro da Costa. "Era uma época em que as Forças Armadas se governanvam a si próprias"

- Benfica. Da euforia europeia à derrota em casa com o Portimonense para a I Liga