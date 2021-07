A primeira página do DN desta segunda-feira

PS aguenta-se, mas direita ganha força. É o resultado da sondagem legislativas 2023 que faz manchete esta segunda-feira no DN.

Queda na popularidade de Costa não afeta voto no partido. Somados, já são mais os eleitores de Ventura e Cotrim de Figueiredo do que os de CDU e BE, e o PSD recupera ligeiramente. PAN sobe e CDS fica abaixo da unidade.

Na fotografia, a greve da groundforce. Dois terços dos voos de Lisboa ficaram em terra no fim de semana.

Destaque ainda para duas entrevistas:

- Francisco Guerreiro: "Muitas pessoas estão a sair do PAN. Há falta de democraticidade"

- Francisco Louçã. "Para se ter sucesso numa rede social a melhor receita é o máximo de raiva"

Outros títulos:

- José Mendes na Fundação Casais "Temos de encontrar o equilíbrio entre atividade humana e limites do planeta"

- Alojamento local. Casas nos centros de Lisboa e Porto estão a ser postas à venda e no mercado de arrendamento

- Tensão no Nilo. Há mais do que água por trás da barragem da discórdia entre a Etiópia, o Sudão e o Egito

- Reportagem em Cannes. Heroínas e heróis do festival e a vontade de um cinema de coragem