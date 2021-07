A primeira página do DN desta segunda-feira

Preços dos combustíveis em máximos desde 2012. É esta a manchete do DN deste início de semana.

Desde o início do ano, as cotações do petróleo cresceram quase 50%. O preço ao consumidor subiu à volta de 15%. Alargamento da produção pela Opep e seus aliados poderia fazer baixar a pressão, mas o acordo não parece fácil.

Destaque fotográfico vai para os "vistos gold". Jordânia, Estados Unidos, Irão, Biolerrússia e Iémen são as novas nacionalidades que procuram residência em Portugal.

E ainda: Opinião de Paulo Baldaia "O que sabemos da remodelação governamental".

Também em destaque:

- Escândalo. Corrupção na compra de vacinas pode derrubar Bolsonaro.

- Prémio Dona Antónia. Catarina Furtado e Alexandra Machado são as vencedoras.

- Futebol. Há 35 anos que os três grandes não arrancavam com o treinador da época anterior.

Outros títulos:

- Os Mais de Lisboa. Histórias da maior avenida que passa por 7 freguesias e tem 12 quilómetros.

- Presidente de Angra do Heroísmo. "Se houve um sítio em que o 25 de abril se fez sentir de forma positiva foi nos Açores".

- Fernando Medina. É candidato à autarquia alfacinha, com Costa ao lado e Rússia no ar.