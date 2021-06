A primeira página do DN desta segunda-feira

"Superpolícia. Helena Fazenda deixa segurança interna". É esta a manchete do DN desta segunda-feira. Criado há 13 anos, o proclamado cargo de superpolícia ainda não se afirmou no sistema de segurança interna. A secretária-geral, de saída, ignora as críticas e considera positivo o desempenho.

No DN desta segunda-feira pode ainda ler uma entrevista a José Maria Neves, candidato presidencial e ex-primeiro-ministro de Cabo Verde. "Diáspora tem contribuído para Cabo Verde não só com remessas financeiras, mas com ideias".

Outra notícia em destaque esta segunda-feira. "Portugal fecha acordo na UE para retirar 5 milhões de crianças da pobreza".

E porque estamos na véspera da estreia de Portugal no Euro2020, o DN falou com Leonel Pontes, tutor de Ronaldo que treinou na Hungria e conhece bem o nosso primeiro adversário "Esta seleção da Hungria joga muito no erro do adversário".

Outros títulos:

"Pedro Costa Pereira, embaixador português junto da NATO. 'O que gostaríamos era que a Rússia pudesse deixar de ser uma ameaça'".

"Israel. Nova coligação aprovada. Por um voto, Netanyahu sai".

"Associação Naval de Lisboa. Um clube que não desiste de levar os lisboetas para o rio".