A primeira página do DN desta segunda-feira

"Vacinas preparadas no hospital chegam a mais pessoas com menos doses". É esta a manchete da edição do DN desta segunda-feira. Na preparação de 10 4000 doses de vacinas, o Serviço de Farmácia do Hospital de Santa Maria conseguiu onter mais 220. Ou seja, conseguiu vacinar mais 100 profissionais.

Outro tema com grande destaque na capa do DN é a situação no Médio Oriente. "Diplomacia procura solução, mas rockets e mísseis não param de cair em Israel e Gaza".

Leia ainda uma entrevista a Fernando Cavaleiro Ângelo, antigo operacional dos serviços secretos militares. "Serviços secretos militares em Portugal ajudaram a desmantelar grupos extremistas. E na luta conta o KGB".

Outro tema para ler esta segunda-feira: um perfil do ministro Eduardo Cabrita. "O 'homem do trapézio' num ministério que "não se dá a um amigo".

Outros títulos:

Lisboa. "No prédio mais estreito, cada centímetro conta"

Impostos. "Mais de 4 milhões de proprietários de casas chamados a pagar IMI"

Indústria. "Exportações de sapatos cresceram 20,3% em março"

Opinião da Comissária Helena Dalli. "A UE como zona de liberdade para as pessoas LGBTIQ"