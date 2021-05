A primeira página do DN desta segunda-feira

"Impacto da pandemia no mundo do trabalho é quatro vezes maior do que foi em 2008 com a crise financeira". A manchete do DN desta segunda-feira reproduz uma frase de Guy Ryder, diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho que esteve no Porto para a Cimeira Social e deu uma entrevista exclusiva ao DN.

Também em destaque nesta primeira página um olhar sobre a deterioração do relacionamento político entre o primeiro-ministro António Costa e o líder da oposição Rui Rio: "De aliança em aliança até à rutura final".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros títulos:

- Tráfico de humanos. Centenas de vítimas de transação, mas faltam provas para condenar.

- Germano Almeida. "O grande duelo EUA vs. China está para durar e não muda de Trump para Biden"

- Luís Corte Real. "Portugal tem falta de heróis populares"

- Torre Vasco da Gama. Subir ao edifício mais alto da capital (e do país) num minuto

- Opinião. Augusto Santos Silva: "O caminho com a Índia"