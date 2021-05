A primeira página do DN desta segunda-feira

PSD recupera. Soma da direita volta a ser superior ao resultado dos socialistas. O mais recente barómetro DN, JN e TSF faz a manchete do DN desta segunda-feira.

Três conclusões chave desta sondagem, segundo se lê nesta "primeira":

- Bloco de Esquerda, em melhoria contínua, solidifica o terceiro lugar

- Ventura bate recordes de rejeição entre os mais velhos a Norte

- Partido de Rui Rio sobe (26,1%), mas, sozinho, fica atrás do PS (38,2%)

Destaque fotográfico vai para a reportagem aos bastidores do centro de vacinação na Ajuda, Lisboa: "Não tive receio da vacina. os benefícios suplantam as dúvidas"

A reação do presidente do PSD às palavras de António Costa é outro dos títulos desta edição: "Rasteira" e "hipócrita", diz Rui Rio.

Líder do PSD reage à entrevista DN, JN, TSF, onde António Costa o acusa de estar a protagonizar uma "deriva insana" em direção ao Chega e de não ser sequer um cata-vento, porque "um cata-vento, ao menos, tem pontos cardeais". Dentro do PS, eurodeputado Pedro Marques lança críticas ao plano do PM para a "bazuca".

Outros títulos:

- "É preciso saber como o CDS vai recuperar a sua importância e ainda não chegámos a esse ponto", avisa o centrista João Almeida

- Economia. O fim do dinheiro em notas e moedas pode acabar com 1500 empregos

- Manchester United. Adeptos exigem saída da família Glazer, invadem relvado e impedem jogo

- Portugal daqui a 50 anos. Livro de Isabel Lindim deixa alertas sobre as alterações climáticas